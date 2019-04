WRC aprillinaljade popurrii: Tänak vahetab sugu, Mäkinen siirdub Mitsubishisse

Siin on valik Twitterist nopitud WRC-teemalisi nalju:

"Ott Tänak kavatseb kahe hooaja vahel sugu vahetada ning saada esimeseks inimeseks, kes on ralli võitnud nii mehe kui naisena. Uueks nimeks saab Odetta Tänak."

BREAKING : @OttTanak to undergo surgery in the off season to become first human to win a rally as a man and a woman. His/her new name : Odetta Tanak. #WRC — Michel XIV (@rockollector) April 1, 2019

"Ralli tulevik on siin: WRC kavatseb rallispordis läbi viia revolutsiooni ning alustab järgmise põlvkonna navigatsioonitehnoloogia testimisega, mis lubaks ühel hetkel kaardilugejad tehnikaga asendada."

🔜 The future is here: revolutionising the sport of rally, WRC is set to begin testing next-generation navigation systems to replace co-drivers, hailing in a new era for Motorsport 🚗💨 #WRC pic.twitter.com/VAj1MFqfB5 — World Rally Championship (@OfficialWRC) April 1, 2019

"Virtuaalsete šikaanide tulek paneb ohtu kohalikud talumehed, kes toodavad šikaanide tekitamiseks kasutatavate heinapallide jaoks heina."

Virtual chicanes may have serious consequences 💸https://t.co/IjIzBRFBEO — Antti // It Gets Faster Now! (@AnttiL_WRC) April 1, 2019

"Korsika rallil liikusid kuuldused, et Toyota tiimiboss Tommi Mäkinen liigub Mitsubishisse, kes valmistub 2022. aastal WRC-sarjaga liituma. Mäkinen tahab Puuppola tehase Mitsubishi omaks muuta, mis tähendab, et Toyota toob kogu oma tegevuse Eestisse."