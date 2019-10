Walesi ralli korraldajad: orkaan Lorenzo võistlust ohtu ei sea

Walesi ralli võistlusradade eest vastutav Iain Campbell kinnitas Autospordile, et viimane ilmaennustus on positiivne.

"Algselt prognoositud väga tugev tuul jääb tulemata. Suurim tuulekiirus peaks jääma 19 km/h juurde," sõnas Campbell.

Ühtlasi kinnitas ta, et kardetud üleujutused jäävad ära. "Teisipäeval peaks olema ka veetase selle nädala kõige kõrgem, nädalavahetusel on see umbes kahe meetri jagu madalam," teatas Campbell.

Walesi ralli algab homme ja kestab pühapäevani.