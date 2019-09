Walesi MM-ralli eel olulise takistuse ületanud Oliver Solberg: ma pole elus nii närvis veel olnud

Nimelt pidi rallilootus enne Walesi rallit saama kätte juhiloa, et tohtida üldse MM-etapil startida. Kui näiteks Eestis ja Lätis on võimalik teatud rallidel osaleda ka ilma selleta, et sõitjal oleks tingimata juhiluba, siis mujal see üldiselt nii lihtne ei ole. Kolmapäeval tegigi Solberg teooria- ja sõidueksami ära.

"Esimesel katsel kukkusin teooriaeksami läbi," avaldas Solberg Norra meediale. "Värisesin, kui seda uuesti tegin. Ma pole kunagi elus nii närvis veel olnud."

"See oli tõeliselt närve kulutav," jätkas Solberg. "Õnneks sain lõpuks ikkagi läbi eksamid. See kõik pani mu õlule rohkem pingeid kui MM-debüüt ise."

Kui Solberg teeb Walesis oma MM-debüüdi, siis tema isa, 2003. aastal autoralli MM-sarja maailmameistriks tulnud Petter Solberg peab seal oma lahkumisvõistluse. Mõlema sõitja istumise all on sama masin - Volkswagen Polo R5.