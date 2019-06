Võistkondlik seis läheb Toyota jaoks aina hapumaks: Meeke ja Latvala on ainsad poodiumikohata tehasesõitjad

Enne Sardiinia rallit jäi Toyota Hyundaist maha ainult 20 silmaga, kuid nüüd paisutas Lõuna-Korea autotootja edumaa rohkem kui poole suuremaks.

Vaatamata Toyota tehnilistele probleemidele tõusis Tänak individuaalses arvestuses MM-sarja liidriks, kuid võistkondlikus arvestuses on vaja ka teiste meeste tuge. Sel hooajal on tehasetiimide palgal 11 sõitjat ja praeguseks ei ole neist poodiumile jõudnud ainult kaks. Nendeks meesteks on Toyota tiimi kuuluvad Kris Meeke ja Jari-Matti Latvala.

Meeke'i jaoks on sel hooajal parimaks Argentina ralli neljas koht. Latvala on parimal juhul olnud viies. Viiendana lõpetas soomlane Monte Carlos ja Argentinas.

Enne Sardiinia rallit olid poodiumikohata ka Dani Sordo ja Teemu Suninen, kuid esimene sai Itaalias esimese ja teine teise koha.

Tänavuse hooaja poodiumikohad:

Ott Tänak (Toyota) – 5 poodiumikohta (sh 3 võitu)

Sebastien Ogier (Citroen) – 6 poodiumikohta (sh 2 võitu)

Thierry Neuville (Hyundai) – 5 poodiumikohta (sh 2 võitu)

Elfyn Evans (M-Sport) – 2 poodiumikohta

Teemu Suninen (M-Sport) – 1 poodiumikoht

Kris Meeke (Toyota) – 0

Andreas Mikkelsen (Hyundai) – 2 poodiumikohta

Dani Sordo (Hyundai) – 1 poodiumikoht

Esapekka Lappi (Citroen) – 1 poodiumikohta

Jari-Matti Latvala (Toyota) – 0

Sebastien Loeb (Hyundai) – 1 poodiumikohta

MM-sarja individuaalne üldseis:

1. Ott Tänak 150 punkti

2. Sébastien Ogier 146

3. Thierry Neuville 143

4. Elfyn Evans 78

5. Teemu Suninen 62

6. Kris Meeke 60

7. Andreas Mikkelsen 56

8. Dani Sordo 52

9. Esapekka Lappi 40

10. Jari-Matti Latvala 40

11. Sébastien Loeb 39

Meeskondlik arvestus: