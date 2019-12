Võimas tunnustus! Ott Tänak pälvis maailma parimate võidusõitjate edetabelis kolmanda koha

"Tänavu aprillis peatas Ott Tänak liikluse. Sõna otseses mõttes. Ta sõitis Toyota Yarise WRC-masinaga läbi Tallinna politsei eskordi saatel," alustab Autosport Tänaku aasta kirjeldamist. "Kogu Eesti oli tänavatel väljas, kõigil olid käes nutitelefonid, et filmida meest, kes liikus oma filmi esilinatusele."

"Filmi tegijad on ilmselt ahastuses. Kui nad oleksid ainult "Ott Tänak: The Movie" planeerinud tänavuseks aastaks, oleksid nad saanud sellise Hollywoodi lõpu, mida nad tahtsid. Tegelikult film ei vajagi seda tiitlit, sest tegu on niigi Ameerika mägedega ja tõelise põnevikuga isegi ilma võiduka lõputa."

"Tänak oli eelmisel aastal WRC-sarja kiireim mees," jätkab Autosport iseloomustamist. "Ta võitis rohkem kiiruskatseid kui keegi teine. Tänavu tegi ta seda kõike samamoodi, aga veelgi otsustavamalt. Sel korral viis ta oma töö lõpuni ja seda veel üheetapilise varuga. Kui poleks olnud elektroonilisi muresid ega probleeme roolivõimuga, poleks ilmselt tiitliheitlus isegi Hispaaniani kestnud."

Veel tuuakse välja, et on raske meenutada ühtegi suuremat viga, mida Tänak üldse teinud oleks tänavu võistlustules. Selle taseme, mida ta 2018. aastal otsis, tänavu ta lõpuks leidis. Autosport kirjeldab, kuidas Tänak lihtsalt oli tänavuse hooaja valitseja igas aspektis.