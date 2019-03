Võidust ilma jäänud Elfyn Evans: see oli sarnane juhtum nagu Tänakul laupäeval

„Sellega on raske leppida, kuid selliseid asju juhtub. See oli sarnane juhtum nagu Ott (Tänakul) laupäeval,“ viitas Evans eestlase Toyota rehvipurunemisele.

„See spordiala juba on selline. Ma arvan, et see juhtus sirgel lõigul. Keset teed oli kivi või auk. Tundsin seda kohe. Väga ootamatu. Tahtsin katkise rehviga lõpuni sõita. Üritasime kaotust minimeerida. 6 km enne kiiruskatse lõppu hakkas rehv aga lagunema. Lõpuks kerkisime siiski poodiumile, kuid see ei ole see, mida tahtsime,“ lisas britt.