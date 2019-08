Võidukas Tänak kerkis maailmameistrite Burnsi ja Vataneni kõrvale

Tänak on nüüdsest ühel pulgal Ari Vataneni ja Richard Burnsiga, kes mõlemad võitsid karjääri jooksul 10 MM-rallit. Vatanen krooniti maailmameistriks 1981., Burns aga 2001. aastal.

Kõigi aegade edetabelis hoiab võitude osas esikohta üheksakordne maailmameister Sebastien Leob, kes on triumfeerinud 79 MM-rallil. Teisel kohal on kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier 46 võiduga. Kolmas on Marcus Grönholm 30 võiduga.

Tegevsõitjatest on lisaks Loebile ja Ogier'le eestlasest ees veel Jari-Matti Latvala (18 esikohta ja üldarvestuse 10. koht) ja Thierry Neuville (11 esikohta ja 17. koht).

Karjääri jooksul viis rallit võitnud Markko Märtin jagab selle tulemusega 27. kohta. Viis võitu on kirja saanud veel Jean-Luc Therier, Shekhar Mehta, Jean-Pierre Nicolas ja Kris Meeke.

Kõigi aegade edetabel rallide võitude osas:

1. Sebastien Loeb 79 esikohta

2. Sebastien Ogier 46

3. Marcus Grönholm 30

4. Carlos Sainz 26

5. Colin McRae 25

6. Tommi Mäkinen 24

7. Juha Kankkunen 23

8. Didier Auriol 20

9. Markku Alen 19

10. Hannu Mikkola 18

10. Jari-Matti Latvala 18

12. Miki Biasion 17

13. Björn Waldegard 16

14. Mikko Hirvonen 15

15. Walter Röhrl 14

16. Petter Solberg 13

17. Stig Blomqvist 11

17. Timo Salonen 11

17. Thierry Neuville 11

20. Richard Burns 10

20. Ari Vatanen 10

20. Ott Tänak 10