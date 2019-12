Vinge konkurents: mõnel MM-rallil võib stardis olla koguni 13 tipptasemel WRC-autot

Praeguse seisuga on selge, et igal MM-rallil on kohal kolm Hyundai, kolm Toyota ja kaks M-Spordi autot.

Hyundai rooli keeravad täishooaja Ott Tänak ja Thierry Neuville. Kolmandat autot jagavad Dani Sordo ja Sebastien Loeb. Toyotas täidavad kohad Sebastien Ogier, Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä. M-Spordis kihutab Teemu Suninen ning teise piloodi nimi on veel lahtine. Seniste spekulatsioonide järgi läheb see koht Esapekka Lappile.

Toyota on avaldanud, et kaheksal etapil lööb kaasa veel ka Takamoto Katsuta. Jaapanlane kihutab kodurallil ning kõikidel Euroopas toimuvatel etappidel.

Toyota on veel lisanud, et mõnel rallil panevad nad välja koguni viis autot. Ilmselt saab oma võimaluse sellisel juhul Jari-Matti Latvala. Soomlasel tuleb seejuures ka oma rahakotti kergendada. Vanameistrit on starti oodata Rootsis ja Soomes ning võib olla veel mõnel rallil.

Praeguseks on Mads Östberg andnud teada, et tema kihutab osadel rallidel Citroeni WRC autoga. Östberg märkis, et kavatseb Citroen C3 WRC autot rentida nii paljudeks etappideks, kui raha jätkub. Kõigi eelduste kohaselt on ta kohal nii Rootsis kui ka Soomes. See saab võimaluseks seetõttu, et Östbergi üks paljudest sponsoritest on Citroeni edasimüüja Norras.

Hyundai on märkinud, et nemad võivad mõnel rallil välja panna ka neljanda auto. Tõenäoliselt saab sellisel juhul võimaluse Andreas Mikkelsen. Võib juhtuda, et vahepeal saab preemiat ka WRC2 autot arendama asuv Craig Breen.

Kindlasti tuleb mõnel rallil rajale ka kolmas M-Spordi auto. Masina rentimisest võivad huvitatud olla Pontus Tidemand ja Gus Greensmith. Päris maha ei saa kanda ka Hayden Paddoni võimalusi.