"Viis minutit hiljem tuleb ta tagasi, käes kandik tekiilapitsidega!" WRC-sarja hääl rääkis Ott Tänaku kohta lõbusa loo

"Kui mina temaga esimest korda kohtusin, siis ta vaevu rääkis, kui me temaga intervjuuks maha istusime. Selliste kõvade pähklite lahtimurdmine on alati tore ja tema rääkima saamise seadsin ma endale missiooniks," rääkis Williams.

"Tema puhul on tegu häbelikkusega, kusjuures ta hoiab praegugi pigem omaette, kuigi ta räägib palju rohkem kui varem. Vanasti vastas ta intervjuudes küsimustele vaat et ühe sõnaga, "jah", "ei", "võib-olla". Ühel hetkel tekkis aga väga selge murdepunkt. See oli Rootsi ralli, mida ta M-Spordi roolis sõitis. Ma täpselt ei mäleta, kas tegu oli tal üksiku etapi või osalise hooajaga, aga kui olin Karlstadis ja valmistusin teda intervjueerima, siis mõtlesin endamisi, et pean kõik küsimused endale väga täpselt ette valmistama, sest kui ta ühel hetkel rääkimise lõpetab, võib mul tekkida olukord, kus ma ei teagi, millest järgmisena rääkida. Muidu üritan ikka alati kuulata, mida sõitja räägib ja siis selle põhjalt vestlust arendada, aga kui ta midagi ei räägi, on see raske."

Waleslanna sõnul ootas teda ees aga üllatus. "Selle asemel, et mina oleksin pidanud ta hoolduspargist üles otsima, tuli ta ise minu juurde, surus mul kätt ja ütles tere. Olin täiesti vapustatud - ta oli varem ju olnud nii tõsine ning ainult sõitmisele keskendunud. Intervjuu ajal mõtlesin endamisi: kustkohast kõik need sõnad praegu tulevad? Kuskohas ta ennast peitnud on?