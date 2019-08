"Tundsin, et mul on vaja Uus-Meremaal igaks juhuks arstlikusse kontrolli minna ja teha kindlaks, et olen 100 protsenti terve. Austria rallikrossi etapil tahan tagasi olla," rääkis Paddon võistlussarja kodulehele.

Milline on Paddoni tulevik WRC-sarjas, pole teada. Täna kinnitas M-Sport, et Saksamaa rallil osaleb lisaks Teemu Suninenile britt Gus Greensmith, kes asendab Rally Estonial vigastada saanud Elfyn Evansit.