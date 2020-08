VIDEOD | Tänakule sõja kuulutanud Neuville andis Rally Estonia testisõidul kuuma

Eile oli Hyundai masin belglase Thierry Neuville'i käsutuses, nädala alguses mõõtsid testikilomeetreid Ott Tänak ja Craig Breen.

Neuville ja Tänak osalevad ka pühapäeval Võrumaal toimuval Lõuna-Eesti rallil.

Mitmed ralliässad on öelnud, et Rally Estonial saab kõige raskem olema just valitseva maailmameistri Tänaku alistamine ning võib arvata, et keegi ei taha eestlasele tagatulesid rohkem näidata kui Neuville.

Augusti alguses tuli DirtFish.com-i intervjuus Neuville'iga jutuks Tänaku ja Neuville'i omavaheline rivaliteet ning belglane tuletas meelde, et pole veel varem oma tiimikaaslase paremust hooaja kokkuvõttes tunnistama pidanud. "Seni olen ma suutnud alati oma tiimikaaslasest jagu saada ning ma olen kindel, et leian ka seekord lahenduse," teatas ta sõjakalt.

Eile sai Neuville ka ise hea uudise, kui selgus, et WRC hooaega lõpetama pidanud Jaapani rallit asendab novembris esmakordselt MM-etapina peetav Ypresi ralli Belgias.

