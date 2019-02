VIDEO | WRC staarajakirjaniku julge ennustus: Tänak hakkab seda hooaega domineerima

"Ma arvan, et ta on omaette klassist. Siin on kombinatsioon paljudest asjadest - Tänak on oma võimete tipul ning Toyota Yaris autodest parim. Tal on sõiduoskused ning auto töökindlus paistab samuti olemas olevat. Tänak oskab kõiki neid asju ära kasutada. Tema sõit (Rootsis) oli intelligentne. Ta teadis, et peab reedel veidi rohkem suruma, laupäeval positsiooni kontrollima ning pühapäeval ta lihtsalt kruiisis võidu poole. Ta jättis mulje, et see on talle kõige lihtsam asi üldse. Ma ei kahtlegi, et see tegelikult ei olnud lihtne, aga see paistis kerge ja sundimatu, sest ta on praegu niivõrd hea! Ta on sõitja, keda kõik teised kardavad," rääkis Clark.

"Ma ennustan, et see aasta on Tänaku aasta. Mulle ei meeldi Sebastien Ogieri vastu panustada, aga ma arvan, et Tänak ja Toyota on sel aastal liiga tugevad. Ja mitte ainult tugevad, vaid ma pakun, et nad domineerivad! Ma arvan, et mida rohkem rallisid Tänak võidab, seda paremaks ta saab, seda suurem aura teda ümbritseb. Teised muutuvad meeleheitlikumaks, hakkavad tegema riskantsemaid valikuid, et tema kiirusega sammu pidada."



"Tänak võidab veel kiiruskatseid ja rallisid. Palju rallisid! Ennustan, et viis või kuus rallit. Tiitel otsustatakse ära ilmselt kõvasti enne Austraaliat, võib-olla isegi Hispaanias või Suurbritannias, sest ta on nii hea!"

Meeke ja Latvala on Tänaku "paarimehed"