VIDEO | WRC-sarjas on täna kurb päev

Mõlemal aastal toimus sel kuupäeval traagiline avarii Korsika rallil ja kurikuulsate B-grupi autodega, mis olid küll tohutult kiired, aga samavõrra ka ohtlikud. 1985. aastal kaotas ühel katsel auto üle kontrolli itaallane Attilio Bettega, kelle Lancia põrutas teelt välja ning vasaku küljega vastu puud. Kokkupõrge puuga tähendas Bettega jaoks silmapilkset surma, kaardilugeja Maurizio Perissinot pääses avariist sealjuures tervelt.

Täpselt aasta hiljem juhtus traagiline avarii Bettega tiimikaaslase Henri Toivoneniga, kes sõitis ühes teravas vasakkurvis teelt välja ning auto kukkus mäeküljelt alla, maandudes katuse peale. Lisaks kõvale avariile plahvatas Toivoneni istumise all olnud bensiinipaak, tuli muutis auto aga sisuliselt söehunnikuks. Nii Toivonen kui tema kaardilugeja Sergio Cresto hukkusid.

Praegune M-Spordi boss ning toonane Toivoneni konkurent Malcolm Wilson on hiljem rääkinud, et 1985. aastal Costa Smeraldas avarii teinud ning kaela vigastanud Toivoneni vaevasid seetõttu aeg-ajalt spontaansed minestamishood, kuid ta ei rääkinud sellest tiimile, sest kartis tööd kaotada. Avarii järel sündmuskohal olnud inimesed on märkinud, et kurvi eel ei olnud asfaldil näha pidurdusjälgi.