VIDEO | Vanameister Loeb valmistub Türgi ralliks, õige pea liitub ka Tänak

Sel nädalal liituvad Loutraki linna lähedal toimuvate testidega ka teised Hyundai piloodid Ott Tänak ja Thierry Neuville. Türgi ralli peetakse 18.-20. septembrini Marmarises.

Hiljuti käis Kreekas testimas ka Toyota, M-Spordil pole testisõitudeks endiselt raha. Seega lähevad Teemu Suninen ja Esapekka Lappi Türgile rallile n-ö külmalt.

"Ainsad testid, milleks valmistume, on koroonatestid," ütles Suninen portaalile Rallit.fi. "Türgis on aeglasem ralli kui Eestis, me ei tohiks konkurentidele enam nii palju alla jääda. Aga kuna testida me ei saa, on tegu suure väljakutsega. Teised testivad ja arenevad kogu aeg edasi," lisas ta.