VIDEO | Vaata seni avaldamata kaadreid Ott Tänaku filmist!

"See oli tõesti ootamatu, et nii suured rahvahulgad tulevad lippudega tee äärde Otti ja Martinit tervitama. Siiani tekib sellele mõeldes südames soe tunne. See näitab, kui väga Eesti rahvas oma kangelasi toetab ja neile kaasa elab," ütles filmi produtsent Eero Nõgene.

Nii suurejooneline filmi esilinastus, mis ületas isegi riigipiirid, korraldati Eestis esimest korda. Sündmust näidati otseülekandes online ja sotsiaalmeedia kanalites, mille vahendusel jõudis see üle maailma ja mida vaatas umbes 100 000 inimest.

Kogu ettevõtmise taga oli Sterotek Film, keda tunnustas hiljuti ka Turundajate Liit, kui veebiülekande vahendusel kuulutati välja Kuldmuna 2020 võitjad. Sterotek Film pälvis kaks kuldmuna ehk esikohta, ühe filmi kommunikatsiooni eest ning teise filmi esilinastuse kui aasta parima promotsiooniürituse eest.

Sel nädalal sai aga produktsioonifirma tunnustuse osaliseks ka Euroopast, kui tehti teatavaks PR-tööstuse 2020 SABRE Awards EMEA finalistid. Sterotek koostöös bürooga Hamburg ja Partnerid jõudis viie parima hulka kategoorias marketing to woman, filmi kampaaniat hinnati, kui Euroopa ühte parimat naistele suunatud kommunikatsiooniprojekti.

"Olla nomineeritud kõrvuti Euroopa parimate PR-i asjatundjatega on väga suur au. Meie üks eesmärk oligi meelitada kinno filmi vaatama ka naised. Saime naistelt uskumatult palju tagasisidet, et nad said väga emotsionaalse elamuse osaliseks ja paljud on filmi vaadanud suisa mitu korda. Eesti rallisport on kindlasti saanud juurde hulgaliselt fänne õrnema soo esindajate seast," ütles Nõgene.

Ott Tänak – The Movie on leidnud palju kajastust ka välismeedias, sealhulgas maailma juhtivates motospordiajakirjades Autosport ja Motorsport News ning portaalis DirtFish. Et teha film globaalselt kättesaadavaks kõikidele huvilistele, lõi Nõgene voogedastuskeskkonna Netikino. Tänaseks on seal filmi vaadatud 57-st erinevast riigist. Eesti kõrval kõige enam Itaaliast, Soomest, Ühendkuningriigist ja Austraaliast.

Sterotek Film on otsustanud filmi aastapäeva väärikalt tähistada ning teha Netikinos fännidele kättesaadavaks lühifilm Kataloonia rallist, kus Ott Tänak ja Martin Järveoja võitsid maailmameistritiitli ning mis näitab maailmameistriks tulemise pinget ja emotsioone. Lisaks on filmitegijad kokku pannud veel ühe lõigu seniavaldamata materjalist Oti rallisõitja algusaastatest Saaremaal. Kõike seda saab vaadata veebilehel netikino.ee.