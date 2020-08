VIDEO | Vaata Ott Tänaku tipphetki Alba rallilt

Tänak kinnitas ralli järel, et jõuprooviks püstitatud eesmärgid said kuhjaga täidetud. „Päev oli igati produktiivne, kompasime piire omajagu,” selgitas Tänak. „Kõik seadistused, mis inseneridel mõttes olid, üritasime läbi käia. Kompasime piire, et leida, mis on hea, mis mitte."

"Teinekord läksime vales suunas, aga viimasel ringil oli auto väga hea ja suures pildis oli see oluline. Kasu oli sellestki, et Hyundai osales rallil kahe autoga,” lisas Tänak, kes kaotas üheksa kiiruskatse kokkuvõttes Neuville`ile 22,4 sekundiga.