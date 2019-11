VIDEO | Ulatuslikud metsapõlengud ähvardavad Austraalia ralli ära jätta

Austraalia idarannik on viimased kuud olnud hädas metsapõlengutega. Sel nädalal läks olukord veelgi karmimaks, kui kuumus ja tuuline ilm on aidanud põlenguid levitada.

Ralli korraldajad teatasid laupäeval, et järgmisel nädalal plaanis olnud kohalike Austraalia meistrivõistluste etapp jäetakse üldse ära. "Coffs Harbouri ümbruses läks olukord hulluks üleöö ja teame, et mõned kiiruskatsed on jäänud põlengute alla," seisis teates. "Neid katseid ei jõua enam õigeks ajaks korda saada."

Korraldajad aga WRC-etapi osas ühtegi otsust veel teinud pole. Metsapõlengute kulgu jälgitakse pidevalt ning otsuste tegemisel peetakse nõu ka kohalike võimudega. Otsus ralli toimumise ja võimalike muutuste kohta ajakavas tehakse teatavaks järgmise nädala alguses. Võimalik variant on ka ajakava lühendamine ehk näiteks sõidetakse vaid laupäeval ja pühapäeval.

Kohaliku meedia teatel on põlengud nõudnud juba kolme inimese elu. Viis isikut on kadunud ja 40 on saanud vigastada. Enam kui 150 majapidamist on hävinud ja viimase informatsiooni kohaselt lõõmab New-South Walesi osariigis koguni 74 erinevat tulekahju.