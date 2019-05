Latvala oli viienda katse ajal splittides Tänakust ees, kuid suretas enne viimast splitti ristmikul auto välja ja kaotas katse lõpuks eestlasele 5,8 sekundit, saades kirja Ogier'ga sama aja.

"Ma olen loll mees, väga-väga loll! Kuidas saan nii loll olla, et suretan auto ristmikul välja. Ma ei mõista, olen väga pettunud. Uskumatu! Mul pole sõnu! Kuidas saan nii loll olla?!" põrutas soomlane pärast katset WRC eetris.

