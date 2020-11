VIDEO | Tulevik on käes? Kuula, millist häält teeb endise WRC-sõitja ehitatud elektrimootoriga ralliauto

Uusmeremaalase sõnul on tema firma ehitatud Hyundai Kona näol tegi esimese elektrilise ralliautoga, mis on võimeline sõitma täispikkuses rallisid. Ja võimsusest puudu ei jää.

"Põhimõtteliselt suudavad mootorid toota võimsust üle 800 kilovati (umbes 1070 hobujõudu). Paberil on see kiirem kui sisepõlemismootoriga ralliauto. Lisaks on minu elektriralliautol parem kaalujaotus ja väiksemate liikuvate osade arv, mis peaks kaasa aitama töökindlusele," rääkis Paddon, kes loeb elektriauto ehitamist oma elu kolme suurema saavutuse hulka.

"Tehniline potentsiaal on meeletu. Nüüd töötame kaheksa kuud selle kallal, et potentsiaalne võimsus kiiruseks muuta. Kui see juhtub, võime 2022. aastal sisepõlemismootoriga autosid rallidel võita," lisas ta.

Paddoni eesmärk on järgmise 10 aasta jooksul oma tiimiga autoralli MM-sarjas võistelda. Võimalik, et siis näevadki tehnilised reeglid ette elektriautosid.

Portaal DirtFish avaldas video, kuidas Paddon Hyundai Kona elektriautoga asfaldil ja kruusal sõidab. Nagu arvata on, pole traditsiooniliselt põrinahelist enam midagi järel.