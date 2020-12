VIDEO | Toyota spordidirektor rääkis pingetest, mille all Elfyn Evans lõpuks kokku varises

"Ma ei suuda seda tunnet hästi kirjeldada. See oli šokk. Kahjuks käivad sellised asjad meie ala juurde," ütles Lindström Iltalehtile.

MM-sarjas liidrikohta hoidnud Evans sõitis Monza ralli 11. kiiruskatsel libedates oludes teelt välja, tema asemel tuleb suure tõenäosusega maailmameistriks tiimikaaslane Sebastien Ogier.

Lindström ei teinud saladust, et Evansi õlul oli Monzas tohutu pinge ja lõpuks tuli välja, et Walesi rallimees ei pidanud sellele vastu.

"Kindlasti oli Elfynil pinge peal, aga ta sõitis hästi. On loomulik, et kui sõitjal tekib esimest korda võimalus MM-tiitel võita, tekib pinge. Usun, et kindlasti lisas pinget see, et britid pole juba ammu MM-tiitlit võitnud. Elfyn on kogu hooaja sõitnud mõistlikult ja küpselt. Kuni saatusliku katseni suutis ta mõelda kaugemale kui järgmine kurv. Järgmisel hooajal on tal juba lihtsam, sest ta on selles olukorras juba olnud," lausus Lindström.

Lindströmi peetakse Toyota rallitiimi järgmiseks juhiks. Kui nii läheb, asendaks ta Tommi Mäkineni.