VIDEO | Tõeline talvevõlumaa! Toyota alustas Arctic ralliks testimist maalilistes tingimustes

Rallit.fi kirjutab, et Elfyn Evans hüppas eile rooli -20 külmakraadiga ning oludes, mis on vägagi sarnased WRC staare 26.-28. veebruarini toimuvale hooaja teisele autoralli MM-etapile.

Evans on öelnud, et nii nagu Monte Carloski, on Rovaniemis üks võtmeküsimusi uute Pirelli rehvidega kohanemine.

"Meil olid siin ning on ka Arctic rallil täiesti uued rehvid. Rootsis pole viimastel aastatel nii külmad olud olnud. Lapimaal on selles suhtes kindlasti teistsugused olud, seega õppimist on kõvasti. Sa pead õppima, kuidas auto nendes oludes uute rehvidega tööle panna. See on selle ralli võti," ütles Evans peale Monte Carlo rallit, kus ta sai tiimikaaslase Sebastien Ogier' järel teise koha.