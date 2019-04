Muuhulgas saime teada, et Neuville on kõva tantsulõvi, aga ralli ajal on tal väga kindlad vetsuharjumused - nimelt ei käi ta hoolduspargist lahkudes enne vetsus, kui ta sinna tagasi jõuab. "Ma ei ole mees, kes käiks metsas s***l!" naljatas belglane.

Vaata videot siit!

Does @thierryneuville 💩 in the 🌲🌲🌲?



Mike Chen sat down with the @HMSGOfficial #WRC driver to play a game of 'Most Likely To?' pic.twitter.com/U2dAHfKJND