VIDEO | Tehnilise rikke tõttu teepervele jäänud Latvala sõimas autot lükates korraldajal näo täis

Soomlane kahtlustab, et generaator ütles üles juba pärastlõunal pärast esimest kiiruskatset (32 km El Chocolate), kus sõideti 2700 meetri kõrgusel merepinnast äärmiselt kuumades tingimustes.

"Masin tegeleb niivõrd palju jahutamise ja pidurdamisega, et generaator töötab viimase peal. Kui see saab kuumašoki, võib kuumus hetkega liiga kõrgeks minna. Korraldajatel oli meile El Chocolat katsel raskusi ajakaardi andmisel. Seisime seal kolm minutit ja kuumus muudkui tõusis. See oli päris halb õnn, et korraldaja meil sedasi asja vussi keeras," rääkis Latvala portaalile rallit.fi.



Järgmised kaks katest sõitsid Latvala ja tema kaardilugeja Miikka Anttila varuaku peal.

"On pisut irooniline, et täpselt aasta tagasi oli meil generaatoriprobleem täpselt samas kohas ning meil tuli sarnasel moel katkestada. Kaks aastat järjest on generaator üles ütelnud samas kohas, samal ajal," nentis soomlane.

Latvala võib täna rallit jätkata superrally süsteemis. Aegade liitmise tulemusena langetab see ta üldjärjestuses 12. kohale. "Peame end motiveerima ja vaatama, kas saame veel mõne punkti," sõnas ta.

Ralli üldseis pärast 9 kiiruskatset:

