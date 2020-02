VIDEO | Teemu Suninen sõitis Rootsi ralli testikatsel segastel asjaoludel rajalt välja

Suninen kaldus suurel kiirusel kajalt välja ja põrkas kokku ka mõne puuga. Vigastused tundusid olevat siiski vaid kosmeetilised.

Faut faire attention Suninen il y a pas de mur de neige cette année pour garder la voiture sur la route #WRC #RallySweden pic.twitter.com/RwhLpxdQTq — Burgrid⑦ (@Burgrid7) February 13, 2020

"Läksime rajalt välja ja saime mõnele puule pihta. Ma ei kujuta ette, kuidas see sellises kohas juhtuda sai," rääkis Suninen WRC otseülekandes.

Hämmingus oli ka M-Spordi rallitiimi juht Richard Millener. "Auto paistab korras olevat, aga praegu ei tahaks me tegeleda isegi väikeste keredefektide kõrvaldamisega. Asi oleks võinud lõppeda palju hullemalt. Peame olukorra üle vaatama, sest see väljasõit toimus kummaliselt. Teemu ei oodanud, et midagi sellist juhtub. Uurime, kas sellel oli mingi põhjus," lausus ta.

Rootsi ralli esimene katse peetakse reedel kell 9.42.