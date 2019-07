VIDEO | Tänak hoiatab: minu ja Toyota kombinatsioon pole Soomes võitmatu

"Ettevalmistused on olnud väga head. Meil on autos väga hea tunne, aga meie kombinatsioon pole Soomes võitmatu. Konkurents on väga tihe ja on palju sõitjaid, kes suudavad Soomes hästi esineda. Usun, et tuleb tihe lahing," rääkis Tänak.

Sarnasel teemal jagasid mõtteid ka Jari-Matti Latvala ja Kris Meeke.

"Kõik kolm Toyota sõitjat armasatavad kiireid teid. Seega peaks meil olema koos üsna ideaalne pakett," sõnas Latvala.

Meeke: "Tiimi jaoks on Soome justkui koduralli ja Toyota on siin võitnud kaks aastat järjest. Peaks olema ideaalne võimalus siit maksimumpunktid võtta. Aga tegu on ralliga - me ei tea kunagi, mis juhtub."

Soome ralli peetakse neljapäevast pühapäevani Jyväskylä ümbruses.

Vaata kogu Toyota võistkonna eelvaadet: