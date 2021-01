VIDEO | Tänak elas kiires kurvis üle ehmatuse: ma ei nautinud seda üldse

"See polnud üldse väike moment. Ütleme nii, et ma ei nautinud seda üldse. Nägin kurvi oma küljeaknast, mis pole üldse see, kuidas sa tavaliselt asfaldil sõidad," kommenteeris Tänak vahejuhtumit WRC+ All Live'i otseülekandes.

Küsimusele, miks ta pole suutnud täna näidata kiirust, milleks ta tegelikult võimeline on, vastas Tänak: "Ma pole olnud sellel kiirusel terve aasta või rohkemgi. Ma ei saa öelda, et ma ei sõida, kindlasti sõidan, aga mõnes kohas vahel on mingid momendid, mida ei oota üldse. See näitab, et ma ei tea, mis juhtub. Nii ja naa, kunagi pole 100% enesekindel. Olud on täna palju stabiilsemad, aga on jällegi kohti, kus pidamine palju muutub. Nendest kohtadest on raske hetkel aru saada."

Tänak kaotab viie katse järel ralli liidrile Sebastien Ogier'le 24,8 sekundiga, teisel kohal sõitvast Elfyn Evansist jääb ta maha 13,5 sekundiga.