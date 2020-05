VIDEO | Soome ralliäss Esapekka Lappi tegi ootamatu ülestunnistuse

Valik on ju tegelikult ilmatuma lai: Ämbilkmees, Superman, Terminaator, Chuck Norris, James Bond jne... Tema valis Tänaku!

"Ma tahaksin olla see kutt Ott Tänaku filmis. Ma tahan tiitlit võita või vähemalt hooaega juhtida. Ta küll ei võitnud sel aastal, kui see film tehti... Aga see on mu aus vastus!" lausus Lappi, kelle parim tulemus hooaja kokkuvõttes on olnud 2018. aastal Toyotaga saavutatud viies koht.

Sellest aastast on Lappil kirjas Monte Carlo ralli neljanda ja Rootsi ralli viienda koha punktid. Mehhikos põles soomlase Ford mäletatavasti maani maha.