VIDEO | Sebastien Ogier süüdistab Hyundai bossi alatus taktikas

Hyundai hakkas kavaldama juba laupäeval. Nimelt langesid reedel suurest mängust välja nii Sebastien Loeb kui Dani Sordo. Mõlemat Hyundai sõitjat tabasid kütusesüsteemiga seotud probleemid.

Kuna mõlemad mehed olid suurest heitlusest väljas, andis Hyundai tiim korralduse Loebil ja Sordol minna starti vastupidiselt algsele stardijärjekorrale, et anda eelis Hyundai esisõitjale Thierry Neuville'le. See liigutus Ogier'd ei häirinud, küll aga heitis ta ette Andrea Adamo tänaseid otsuseid.

"Peame olema õnnelikud ja tänama Dani Sordot," alustas Ogier rallijärgsel pressikonverentsil. "Täna oli Hyundail hoopis õelam taktika kavas kui eelmisel päeval. Õnneks Sordo keeldus sellest."

"Minuni jõudis informatsioon - mitte üheltki sõitjalt, vaid mul on oma allikad -, et selline suurepärane härramees nagu Andrea Adamo palus Sordol keset katset seisma jääda ja Kris Meeke'i ees uuesti sõitma hakata. See on tõeliselt õel."

"See pidi toimuma tänase päeva esimesel katsel," jätkas Ogier Motorspordi vahendusel. "Ühel hetkel keset katset pidi Sordo seisma jääma, mis oleks andnud Neuville'ile neljaminutilise intervalli, et ta ei peaks tolmu sees sõitma. See on arusaadav veel, aga, et siis kohe Meeke'i ees alustada uuesti sõitmist... See oleks Meeke'i jaoks sõidu väga ohtlikuks teinud ja see on juba tõsiselt alatu."