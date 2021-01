Kuuenda kiiruskatse võitis Ogier' tiimikaaslane Elfyn Evans, kes tõusis ühtlasi ralli uueks liidriks. Vanameistrist möödus üldarvestuses ka Hyundai äss Ott Tänak. Kuuenda katse järel jääb Ogier Evansist maha 23,4 sekundiga. Tänakule kaotab Ogier kolme sekundiga.

"Teadsime, et see rehv võib kergesti puruneda ja kahjuks on see juba juhtunud," kommenteeris Ogier katse finišis.

Videod Ogier' ohtlikest momentidest:

Uy Ogier! pasándolo bastante mal en la parte sucia del tramo. Ha sacado la trasera por una cuneta y ha hecho un trompo sin demasiada consecuencia. Muy sucio y delicado este tramo. Ojo que puede haber sorpresas.#SoloRally #RallyeMontecarlo #RallyeMontecarlo2021 #WRC #WRC2021 pic.twitter.com/HyEKalKtXy — Solo Rally (@RallySolo) January 22, 2021