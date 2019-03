VIDEO | Ott Tänaku filmis on oluline roll ka Sébastien Ogier'l ja Markko Märtinil

Juba 11. aprillil esilinastuv film "Ott Tänak - The Movie" viib vaatajad rallimaailma telgitagustesse, kuid paralleelselt võidusõidu tõusude ja mõõnadega avaneb ka inimlik ja dramaatiline lugu, kuidas üks Kärla poiss murdis end kõige kiuste rallimaailma tippu.

Filmis on üle 50 tegelase, neil kõikidel on Oti elus kas suurem või väiksem roll. Lisaks Otile endale avavad tema seiklusrikka elu ja karjääri tagamaid talle erinevatel aegadel lähedal olnud inimesed, nagu kunagised toetajad, kes siiani tagaplaanil olnud, aga tänu kellele Ott üldse sai hakata rallit sõitma. Loomulikult on Otil kujunemisel suur osa tema endisest rallisõitjast isal Ivar Tänakul.

Filmi läbivad tegelased on ka tänaseks kuuekordne maailmameister ja Oti endine tiimikaaslane Sébastien Ogier ning Oti mentor ja endine edukas WRC piloot Markko Märtin. "Tema jaoks on ralli olnud ikkagi väga tõsiselt esimesel kohal, viimasel ajal on loomulikult pere tekkinud rallile konkurendiks, aga algusaastatel oli Oti jaoks ainult ralli ja mitte midagi muud. Ega tema jaoks plaan B-d ei olnud," ütles Märtin filmitegijatele.