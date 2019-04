VIDEO | Ott Tänaku filmi kolmas treiler: Tänak on Malcolm Wilsonile nii mõnegi halli juuksekarva tekitanud

"Ma ei ole kindel, kas ma tahaks, et kogu Eesti või maailm seda filmi näeks, aga kui see nii on, eks siis tuleb jagada teistega," kommenteeris Ott Tänak muiates.

Režissöör Tarvo Mölderi sõnul on Oti loo jutustamisel lisaks pildikeelele filmis ka väga oluline roll muusikal ja heliefektidel. Muusika on loonud noor tõusev ja auhindadega pärjatud šoti helilooja Garry Ferrier. "Tal on uskumatult hea pildikeele dünaamika ja muusika omavahelise seose tunnetus, mis annab filmile täiesti uued mõõtmed. Sellise mastaabiga filmi puhul on ainuvõimalik lahendus originaal-helilooming, mis komponeeritud vastavalt pildile ja parima elamuse saab sellest ainult kinos," kommenteeris Mölder.

Kuid stseenide võimendamiseks on filmi valitud ka laule erinevatelt artistidelt nagu Ruelle, Lenna, No-Big-Silence. Filmi avakaadrite taustal kõlab töötlus I Wear* Experiment'i hitist "Patience", bändi uut lugu kuuleb aga värskes filmitreileris.

Filmi toodab Sterotek Film.