VIDEO | Ott Tänaku ebaõnn Sardiinias valiti WRC poolt kõige suuremaks punktikatse draamaks

Viimast võistluspäeva kindla liidrina alustanud Tänak edestas punktikatse eel Dani Sordot 26,7 sekundiga, aga roolivõimu kadumise järel kaotas ta finišis kiirematele enam kui kahe minutiga.

"See, kuidas Sardiinia võistlus viimasel etapil lõppes, oli üks suuremaid pettumusi, mida olen oma karjääri jooksul kogenud," meenutas Tänak dramaatilist Sardiinia rallit. "Autospordil on tehniline külg, mida me ei saa alati mõjutada. Kõige ebameeldivam oli, et tegin Sardiinias ühe oma parima võistluse."



Teisele kohale asetus Kris Meeke oma õnneliku väljasõiduga 2017. aasta Mehhiko rallil. Meeke kihutas toona liidrikohal sõites oma Citroeniga avalikku parklasse, kuid suutis vältida kokkupõrget autodega ja ikkagi võitjana finišisse jõuda.

Tänak pääses TOP5 edetabelisse kahe dramaatilise hetkega. Viiendale kohale asetati ta 2016. aasta Poola ralli äpardusega, kus eestlase masinal purunes rehv.



