VIDEO | Ott Tänak valmistub mulluse võidu kaitsmiseks ning annab Soome ralli testil kuuma

Soome ralli alguseni on praeguseks veel 37 päeva, kuid nagu selgub, siis see on paras aeg, et anda kiiretel kruusateedel kuuma. Just niimoodi Tänak teebki.

Seekordne Soome ralli sõidetakse 1.-4. augustini.

MM-sarja individuaalne üldseis enne Soome rallit:



1. Ott Tänak 150 punkti

2. Sébastien Ogier 146

3. Thierry Neuville 143

4. Elfyn Evans 78

5. Teemu Suninen 62

6. Kris Meeke 60

7. Andreas Mikkelsen 56

8. Dani Sordo 52

9. Esapekka Lappi 40

10. Jari-Matti Latvala 40

11. Sébastien Loeb 39