Tänak testis masinat Jaapanis Fuji ringrajal.

"See üllatab ikka korralikult. Kui alguses sõitma hakkad, sõidab auto vaikselt, aga kui gaas põhja vajutada, muutub auto lärmakaks ja vihaseks. See on tõeline loom," rääkis saarlane.

"Ei saa kurta. See võtab kiiruse korralikult üles," jätkas Tänak. "Raske on praegu mitte naeratada."

Vaata videost, mida Tänak ja Järveoja veel uue GR Supra mudeli kohta rääkisid!