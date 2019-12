Hispaania meedia teatel on Tänak Hyundai autot juba proovida saanud. See olevat sündinud enne Hispaania rallit, kui kuuldused Tänaku liitumisest Hyundaiga ringlema hakkasid. Nüüd on aga tegu ametliku testisõiduga.

Homme kihutab Prantsusmaa Alpides Hyundaiga üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb, eile testis autot Thierry Neuville.