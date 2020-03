VIDEO | Ott Tänak räägib, mis teda ralliautos kaitseb

Esimeses Betsafe'i blogi episoodis tutvustas Tänak autoosi ning muid elemente, mis tagavad rallisõitjate turvalisuse sõidu ja võimaliku avariiolukorra ajal.

Teema on ajendatud Tänaku karmist avariist Monte Carlo rallil.

"Üks asi, millega igapäevaselt tööd tehakse on turvapuur. See on meie põhiline turvalisus. Selle eesmärk ongi kahe autosistuja turvalisus," rääkis Tänak.

Lisaks selgitas Tänak, kuidas kaitsevad teda istmed, pehmendused, HANS, tulekustutussüsteem ja jälgimissüsteem.