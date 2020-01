VIDEO | Ott Tänak avaldas ühe põhjuse, miks ta Hyundaiga liitus

Kuidas kavatsed mullust edu korrata? "See nõuab kahtlemata palju rasket tööd," rääkis Tänak intervjuus DirtFishile. "Pole kunagi lihtne tiimi vahetada ja otsast peale alustada. Palju on veel avastada ja õppida."

"Eks me kõik teame, et Hyundail on suur ajalugu ja nad WRC-s pikalt olnud juba," jätkas saarlane. "Nad on ju ka valitsevad maailmameistrid. Kohanemine on siiamaani hästi läinud. Andrea (Adamo) on pannud tugeva tiimi kokku. See oli ka üks põhjustest, miks ma Hyundaiga liituda tahtsin. Tehniline pool on samuti neil edasi arenenud. Nägime mullu, kuidas nad aina lähemale jõudsid. Hyundai on koht, kus praegu olla."

"Ei saa öelda, et see igav olema hakkaks," kommenteeris Tänat konkureerimist Sebastien Ogier'ga, kes tänavu Toyota ridades kihutab. "Nii mõnigi lahing ootab ees. See pole kunagi lihtne töö, aga ma tõesti usun, et olen õiges kohas, et Sebastienile lahing anda."