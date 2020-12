VIDEO | Ott Tänak andis pärast uute rehvide testimist vaimuka ja sarkastilise kommentaari

Kui ralliportaal DirtFish uuris Tänakult, mis mulje uued rehvid jätsid, vastas eestlane: "Seda ütles vist (Juha) Kankkunen, et rehvid on mustad ja ümmargused. Nad on ka praegu mustad ja ümmargused."

"Nende kohta on veel vara midagi öelda. Me vajame rohkem aega. Meil oli testiks üks päev ning seal oli sulalumi, tingimused olid keerulised ja me ei saanud rehvide piire kompida. Võtab veel aega, et neid tundma õppida, sest kindlasti on need rehvid teistsugused," ütles Tänak.

Eestlane lisas sarkastiliselt, et on rõõmus, et saab esimese ralli uute rehvidega pidada just Monte Carlo ülikeerulistes oludes.

"Monte Carlo on tõeliselt ilus koht, kuhu minna täiesti uute rehvidega," märkis ta.

Tänak suurt probleemi siiski ei näe, sest kõik sõitjad on võrdses seisus. "Ükski rehv pole ideaalne igas olukorras. Kõigil neil on oma plussid ja miinused ning nii on ka Pirelliga. Rehvid on aga kõigil sõitjatel ühesugused," rõhutas Tänak.

2021. aasta hooaja avaetapp sõidetakse 23.-26. jaanuaril. Kui siiani kasutati WRC-sarjas prantslaste Michelini rehve, siis alates uuest aastast on tarnijaks Itaalia tootja Pirelli.

Vaata Kankkuneni kommentaari "mustade ja ümmarguste rehvide" kohta: