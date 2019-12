VIDEO | Ogier pärast Toyota testimist: olen entusiastlik nagu noor sõitja

"Tingimused olid täna keerulised, kuna teel oli värske lumi. Õpime jätkuvalt autot tundma ja vajame lisakilomeetreid, et masinat täielikult usaldama hakata. Kuid ma võin öelda, et sellel autol on potentsiaali," sõnas Ogier oma teise testisõidu järel, vahendab Rallit.fi.



Viimastel aastatel Fordiga ja Citroeniga sõitnud prantslane lisas, et erinevaid masinaid on väga raske võrrelda.



"Mulle meeldib, et see auto reageerib roolimisele kiiresti. Siiski vajan veel kohanemiseks aega, kuid olen entusiastlik nagu noor sõitja," märkis 36-aastane Ogier.