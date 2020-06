VIDEO | Ogier kiitis testimise järel Toyota masinat: tundub, et see on Soomes sündinud

Pika vaheaja järel WRC masina rooli naasnud kogenud prantslane jäi Jyväskylä lähistel tehtud testisõiduga väga rahule.



"Tunne on väga hea. Esimene sõit oli aga päris suur väljakutse, sest naasime pika pausi järel kohe nii kiirele teele ja nii kiire masinaga," kommenteeris Ogier Rallit.fi-le.

"Tundub, et see auto on siin sündinud ja neil teedel arendatud. See töötab sellel rajaprofiilil väga hästi," kiitis MM-sarja üldliider Toyota masinat.





Ogier juhib hetkel, mil MM-sarjast on sõidetud vaid kolm etappi, tiimikaaslase Elfyn Evansi ees 8 punktiga. Thierry Neuville jääb liidrist maha 20, Kalle Rovanperä 22 ja Ott Tänak 24 punktiga.