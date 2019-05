VIDEO | Neuville tegi pärast avariid esimese testisõidu: tunne oli suurepärane

Belglane sõnas pärast testisõitu, et tundis end masinas suurepäraselt. "Minu jalaga on kõik korras, see paranes kiiresti. Kokkuvõttes läks väga hästi. Hüppasime autosse ja leidsime kohe hea tunde," sõnas Neuville, vahendab Rallit.fi.

Autoralli MM-sari jätkub 30. mail algava Portugali etapiga. Sardiinia etapp kihutatakse kaks nädalat hiljem.