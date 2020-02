"Ideaalne Rootsi ralli tähendab palju lund, suuri lumevalle, väga jäiseid teid - need oleksid ideaalsed tingimused, et meie autost kõike välja võtta. Kui nüüd on lund vähem, võib päris raskeks minna," rääkis belglane Hyundai pressiteate vahendusel ralli eel.

Neuville läheb Rootsi MM-etapile vastu MM-sarja üldliidrina, olles kogunud 30 silma. Talle järgnevad Toyota mehed Sebastien Ogier (22 punkti) ja Elfyn Evans (17).

Rootsi ralli peetakse 13.-16. veebruarini.