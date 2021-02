VIDEO | Martin Järveoja aitas noorukesel Solbergil WRC-masinat testida

Kuna Solbergi tavapärane kaardilugeja, iirlane Aaron Johnston ei pääsenud koroonapiirangute tõttu Soome, istus noore rallimehe kõrval Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja.

"Ma arvan, et autot oli tegelikult natuke lihtsam juhtida, kui ma oleksin eeldanud,," kommenteeris Solberg.

Solberg testis masinat ka pimedal ajal, sest ka Lapimaal sõidetaval Arctic rallil tulevad sellised kiiruskatsed. Pimedas tehtud testimise ajal istus Solbergi kõrval Hyundai meeskonna boss Andrea Adamo.

"Mis mind masina juures hämmastas, oli suurepärane pidamine kiiremates kurvides. Aero on uskumatu. See auto on lihtsalt uskumatu," oli Solberg i20 Coupe WRC-st vaimustunud.

2003. aasta WRC maailmameistri Petter Solbergi poja Oliveri kõrval esindavad Lapimaa rallil Hyundai meeskonda Ott Tänak, Thierry Neuville ja Craig Breen.

"Oleme väga õnnelikud, et Oliveril on võimalus sõita Arctic rallil WRC masinaga," sõnas Adamo. "Tahame näha, mida ta suudab, kuid mõistagi WRC debüüdil tal survet peal ei ole. Oliver peab nautima rallit ning võtma sellest kogemusest kõike. Tema jaoks on see esimest korda sõita rallimaailma absoluutses tipus, kuid tegu on rohkem testiga. Ta peab kohanema talvistes oludes kõrgete kiirustega. Loodame, et ta tuleb punktikatse lõppu rõõmsas olekus - see on peamine."