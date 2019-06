VIDEO | Maineka autospordi portaali ajakirjanik: Tänakule hetkel vastast pole, ta võib igal järgmisel rallil võidutseda

Mäletatavasti võidutsesid Portugali rallil Toyota duo Ott Tänak ja Martin Järveoja.

"Tänakule ma hetkel vastast ei näe," sõnas Evans. "Ei tasu mõelda tagasi ainult sellele hooajale, vaid kogu viimasele 12 kuule juhtunule. Nägime eelmisel aastal Argentinas tema meeletut kiirust. Pärast seda läks tal paaril rallil auto katki."

"Tänavu aga võitis ta Rootsis ja domineeris täielikult Tšiili rallit. Nüüd Portugalis oli tal teisel päeval probleeme (pidurivooliku ja esiamortisaatori lõhkumine - toim), ilma nendeta oleks tal pooleminutiline edu olnud. Temast aga õhkus enesekindlust."

Evans võrdles Tänakut Kris Meeke'i, Sebastien Ogier ja Sebastien Loebiga. "Tänak meenutas 2016. aasta Meeke'i hooaega, kus tema ja auto lihtsalt sobisid kokku. Ogier oli samas positsioonis Volkswageni aastatel ja Loeb ükskõik, missuguse Citröeni rooli taga. Ta on ehitanud enda ümber hea meeskonna ja pole otsest põhjust, miks ta ei võiks igal alles jäänud rallil võidutseda."

Evans tõdes, et Tänaku ohtlikuim konkurent MM-tiitlile on Ogier. "Samas pool hooaega on läbi ja üks mees on hetkel MM-sarja üldliider - Ogier. Ta oskab kuidagi alati võita rallisid, jõuda poodiumile ning saada vajalikke punkte."