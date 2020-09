VIDEO | Legendaarse ralliässa masin läks keset kiiruskatset ootamatult põlema

Volkswagen Polo GTI R5-ga sõitev Al-Attiyahi auto läks ootamatult teisel kiiruskatsel põlema. Sotsiaalmeediasse postitatud videost on näha, kuidas sõitjate jalad olid võrdlemisi pikalt leekide lähistel. Õnneks said mehed põlengu avastades kiiresti masinast välja ning nendega on kõik kottas.

"Meie masin läks ootamatult põlema. Põhjus seisnes õli lekkes," rääkis Katari sõitja. "Kui seda märkasime, peatasime auto koheselt. Halb õnn. Õnneks suutsime auto päästa. Näeme juba järgmine kord."

Katkestamise hetkel hoidis Al-Attiyah rallil teist kohta.

49-aastane Al-Attiyah on tuntud mees ka WRC maailmas, olles aastate jooksul teinud kaasa 72-l rallil. Viimati kihutas ta MM-sarjas 2015. aastal, kui sai kirja kaks etappi. Tema parimaks tulemuseks on 2012. aasta Portugali ralli neljas koht. Nii 2014. kui 2015. aastal võidutses ta WRC2-sarjas. Vägevaid tulemusi on mees teinud legendaarsel Dakari rallil, mille ta on kolm korda võitnud.

I am fine 😅🙏🏼 pic.twitter.com/u5BOaPTxv7 — Nasser S Al Attiyah (@AlAttiyahN) September 26, 2020