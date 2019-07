VIDEO | Kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier valmistub usinasti Soome MM-ralliks

Praegu MM-sarjas teist kohta hoidev Ogier pigistas Soomes toimunud testidel oma Citroenist ikka korralikud kiirused välja.

Kuuekordse maailmameistri jaoks on Soome ralli olnud aastate jooksul üks raskemaid. Seni on ta seal saavutanud ainult ühe võidu. Poodiumi kõige kõrgemale astmele kerkis prantslane 2013. aastal Volkswageniga. Lisaks on ta kolmel korral olnud teine.

Viimastel aastatel on Ogier Soomes olnud aga tõsistes raskustes. Mullu sai ta kirja viienda koha, 2017. aastal ta katkestas ning 2016. aastal läks protokolli 24. koht.

1.-4. augustini toimuva Soome ralli eel on praegu lahti läinud korralik testikarussell. Teisipäeval proovis Soomes kätt MM-sarja üldliider Ott Tänak Toyotal. Kolmapäeval oli teel eestlase tiimikaaslane Kris Meeke. M-Spordi rooli keeras kolmapäeval Teemu Suninen.