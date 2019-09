VIDEO | Kruusa lendab! Võitu vajav Sebastien Ogier valmistub üliraskeks Türgi ralliks

Sebastien Ogier. Foto: EPA/Scanpix

Autoralli MM-sarja valitsev maailmameister Sebastien Ogier (Citroen) kaotab üldarvestuses Ott Tänakule enne nelja viimast etappi 40 punktiga. On selge, et ülejärgmisel nädalavahetusel peetaval Türgi rallil on tal vaja vahet vähendada.