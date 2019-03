VIDEO | Kris Meeke: vabandan siiralt kogu hingest terve Citroeni tiimi ees

Meeke kerkis Mehhiko rallil laupäeval korraks liidrikohale, kui Ogieri masin rehvi purunemise tõttu hoogu maha võttis. Prantslase ajakaotus jäi aga minimaalseks, kuna Lappi pirueti ja teele jäämise tõttu katse katkestati. Ogierile määrati nominaalne aeg, mis hoidis teda teisel kohal ning järgmisel katsel, kui Meeke'il endal rehv katki läks ja vedrustus kahjustada sai, võttis ta liidrikoha tagasi.

Kuigi kaks autot said Lappi Citroenist edukalt mööda, jäeti katse seisma. Lappi oli oma autos vajutanud punast nuppu, kuigi võinuks selles olukorras piirduda rohelise nupuga, mis tähendanuks, et ekipaažiga on kõik korras.

Meeke'il (ja ilmselt ka paljudel teistel) tekkis koheselt küsimus, kas Citroen mitte meelega polnud Ogieri abistamiseks punase nupu taktika välja mõelnud.

"Vabandan siiralt kogu südamest kõikide Citroeni tiimi inimeste ees," ütles Meeke oma sotsiaalmeediakanalites video vahendusel. "Ma tegin mõned halvad kommentaarid. Ma poleks tohtinud öelda sõnu "nurjatu taktika". Kui nii palju asjaolusid ühel hetkel kokku langes, oli raske hoomata, mis tegelikult oli juhtunud."

Meeke, kes ka kuni eelmise hooaja keskpaigani ise Citroeni rooli keeras, lõpetas ralli viiendal kohal. Ogier võttis Mehhikost maksimumpunktid, Tänak oli teine.