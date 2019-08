After @ADACRallye the team visited @tmgofficial factory in Cologne. This is the place where the engine of Toyota Yaris WRC is born. #TOYOTA #YarisWRC #ToyotaGAZOORacing #ToyotaMotorsportGmbH #WRC #Rallying #TGR_WRC #TMG #OttTanak #KrisMeeke #JariMattiLatvala pic.twitter.com/Ffyu3Zv6ss