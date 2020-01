VIDEO | "Kõigi Lapimaa teismeliste tüdrukute lemmik" andis Artic ralli testikatsel kuuma

"Lund on meil piisavalt. Kõik teed on jääga kaetud. Ilmaennustus näeb hea välja, kuid siin Lapimaal ei saa sellele loota," sõnas Artic ralli korralduskomitee esimees Heikki Poranen võistluste eel ajalehele Iltalehti.



Lisaks Toyota Yaris WRC-ga kihutavale Rovanperäle on Rovaniemis toimuval Soome meistrivõistluste etapil kuulsaima nimena stardis Soome vormelisõitja Valtteri Bottas, kes sõidab Citroeni DS3-ga.



"Bottas oli meil juba eelmisel aastal ning Soome spordisõbrad on nii näljased, et tahavad nüüd Rovanperät näha. Selline noor tüüp on kõigi Lapimaa teismeliste tüdrukute lemmik," lisas Poranen.